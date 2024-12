I concerti del Santomato. Stef Burns, Blues&Jetta e i Porto Flamingo

Tre regali aspettando il Natale, confezionati dalla direzione artista del Santomato Live. Si torna alla musica anche questa settimana al circolo Arci di via Montalese dove a spiccare tra le proposte è senz’altro quella di sabato 21 dicembre con Stef Burns e la sua League con Paola Zadra e Juan Van Emmerloot, un trio incredibile, capitanato dal grande Stef voce e chitarra in giro con il Roots & Wings Tour. Ma la settimana inizia stasera con la presentazione del nuovo disco della band pistoiese dei Blues & Jetta dal titolo Zucchero Filato. Per questa occasione la special guest sarà Danny Bronzini. Domani sera il ritorno dei Porto Flamingo con un concerto che si preannuncia unico. Cena a buffet dalle 20 e poi spazio ai live dalle 22 circa. Per prenotare: 0573.760747, 333.4657051; 338.1301004.