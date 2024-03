I Blue sul palco di piazza Duomo. La boy band in concerto in città

PISTOIA

Nuova data svelata per I’estate pistoiese: il 5 luglio la band britannica dei Blue sarà sul palco di piazza del Duomo in occasione dell’Italian Summer Tour 2024: i biglietti sono in vendita da ieri sul circuito TickeOne e il concerto è organizzato da Leg (Live Emotion Group) e dall’associazione Bluesin.

Il quartetto inglese, formato da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe si è formato nella Londra di inizio millennio e ha rappresentato una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi vent’anni. All’attivo hanno oltre 15 milioni di dischi e tra le loro collaborazioni più note ci sono quelle con artisti del calibro di Elton John e Stevie Wonder.

La band è stata attiva principalmente tra il 2001 e il 2005, per poi tornare in attività a partire dal 2011. La loro carriera inizia nel 2001, quando realizzano il loro singolo di debutto ‘All rise’, seguito da ‘Too close’ e ‘If you come back’ (tutti facenti parte dell’album ‘All rise’, che riesce a vendere più di un milione e 600mila copie solo in Inghilterra). L’anno successivo viene invece realizzato ‘One love’, che vede anche la collaborazione di Elton John per il rifacimento del brano ‘Sorry seems to be the hardest word’.

Nel 2003 arriva ‘Guilty’, che racchiude collaborazioni con artisti del calibro di Stevie Wonder e Angie Stone.

Nel 2004 viene pubblicato ‘Best of Blue’ con i brani più famosi del gruppo, dal quale viene estratto il singolo inedito ‘Curati Falls’ e l’anno successivo esce ‘4Ever Blue’. Nonostante il successo il gruppo si scioglie, per poi riunirsi dopo una lunga pausa nel 2011 con la partecipazione all’Eurovision e la successiva pubblicazione dell’album ‘Roulette’.

Nel 2015 è la volta dell’album di inediti ‘Colours’. Nel corso della sua carriera la band ha vinto, tra gli altri riconoscimenti, due Brit Awards per le categorie Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. Quella di Pistoia è una data che si inserisce in un più ampio tour italiano che li vedrà il 14 e 15 aprile a Milano, e poi a novembre a Padova, Roma, Bari e Milano, con molte date già esaurite.

Davide Costa