I bar di una volta raccontati da Paolo Ciampi. Piccole storie di luoghi resistenti e pieni di umanità

Sempre oggi, domenica 24 settembre, e sempre a Lo Spazio di via Curtatone e Montanara, ma alle ore 17.30, Paolo Ciampi presenta "La terapia del bar. Piccole storie di luoghi resistenti, baristi filosofi e varia umanità" (Ediciclo). Il bar è il centro del mondo, ma anche un posto dove isolarsi, dove connettersi con altre persone, dove nascondersi o farsi ritrovare. "Questo libro – si legge nella presentazione – non racconta gli wine bar e i lounge bar, gli internet caffè e le cocktailerie, o quant’altro ci sta apparecchiando il nuovo che avanza. Racconta i bar di una volta che ancora ci sono e resistono. Li ritrova nelle periferie, nelle strade meno battute delle città turistiche, nei piccoli borghi. Un modo anche per ritornare ai ragazzini che eravamo, ai tempi dei ghiaccioli alla menta piperita, dei chewing-gum e dei bicchieri di spuma. Ma soprattutto per gettare uno sguardo su un pezzo di Italia, spesso liquidato come provincia. E per rivendicare con orgoglio l’appartenenza a quella varia umanità da bar di cui fanno parte baristi filosofi, statisti mancati, potenziali commissari tecnici della nazionale. Anche per ritrovare persone. Anche per essere ritrovati e ritrovarci".

Giornalista e scrittore fiorentino, Paolo Ciampi ha all‘attivo oltre venti libri con diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. Tra i suoi editori Vallecchi, Giuntina, Mursia, Clichy. Nel 2017 ha vinto il premio Albatros- Città di Palestrina della giuria degli studenti e il premio per la divulgazione scientifica "Li omini boni desiderano sapere" assegnato dalla città di Leonardo da Vinci. È molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole.