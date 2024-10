Holter pressorio è stato donato al "Pacini"

Un holter pressorio è stato donato dall’Associazione Zeno Colò al presidio "Pacini" della Montagna pistoiese. Sarà utlizzato per i pazienti che si rivolgono al day service.

Si tratta di uno strumento non invasivo per la misurazione automatica, ad intervalli regolari, della pressione arteriosa (in genere per 24h). Insieme all’holter è stato regalato anche un condizionatore portatile da utilizzare nei locali del presidio.

La consegna è avvenuta in questi giorni da parte del presidente dell’Associazione, Emiliano Bracali.

Per la direzione sanitaria del presidio era presente il dottor Leonardo Capecchi che, anche nome della dottoressa Lucilla Di Renzo, ha ringraziato vivamente l’Associazione che, da anni, contribuisce al miglioramento della struttura sia con implementazioni strumentali sia con vari arredi.

Anche il dottor Marco Frati, direttore della Sos medicina interna, ha espresso vivi ringraziamenti per le due donazioni che contribuiranno a migliorare la qualità dell’assistenza e dei servizi erogati dalla struttura agli utenti della montagna pistoiese.

Erano inoltre presenti la dottoressa Erica Gualtieri, referente della direzione infermieristica, il dottor Giuseppe Daniele, coordinatore infermieristico di medicina interna e la dottoressa Angela Martinelli, coordinatrice infermieristica cure domiciliari.

a.n.