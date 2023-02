"Ho cominciato con una scatola da scarpe E con quella ho fotografato il Battistero"

di Lucia Agati C’è chi sostiene che la ricerca della felicità sia un dovere verso se stessi, ma quale possa essere la via soltanto il cuore lo sa, ed è una consapevolezza che si manifesta in un momento preciso. Così è accaduto a Samuele, che un giorno ha capito che la felicità sarebbe arrivata soltanto con la fotografia. Il suo è un percorso straordinario che lo ha portato a essere un punto di riferimento mondiale nella realizzazione artigianale di macchine fotografiche. Le crea e le assembla in un laboratorio che sembra uscito da una fiaba, così come il paesino che lo accoglie, Le Pozze, dominato dallo splendore della Pieve di Valdibure, immerso nella pace, dove tutti si conoscono e si salutano. Le sue macchine fotografiche nascono nella piccola falegnameria che fu del suo nonno Sabatino Percussi, dove non ha toccato niente, dove tutte le pialle sono al loro posto, in perfetto ordine, e dove gli appunti con le misure e gli ordini sono ancora ben leggibili sul muro. Da quelle stanzette in pietra Samuele Piccoli spedisce banchi ottici in tutto il mondo. E questa è la sua storia. "Ho studiato all’Iti. Nel 1998 ho fatto il militare come obiettore di coscienza alla...