Hellana Games Oltre 700 i visitatori

"Tutto è andato nel migliore dei modi: stando ai primi riscontri, la rassegna ha fatto registrare un numero di visitatori superiore del 50% rispetto a quello dello scorso anno". Werther Ruggeri, membro del Gruppo Ludico Aglianese, non nasconde la soddisfazione per la ventunesima edizione degli "Hellana Games". La manifestazione dedicata ai giochi da tavolo, al "wargame", all’immaginario fantasy e al collezionismo che dal 2000 in poi ha sempre attirato appassionati provenienti da tutta Italia (organizzata dal gruppo presieduto da Claudio Roscilde) si è svolta due giorni fa presso l’istituto Sestini. E visto che secondo i primi calcoli si parla di circa 700 visitatori, l’evento può considerarsi archiviato con successo: i due anni di stop a causa della pandemia appaiono ormai definitivamente alle spalle, la kermesse è tornata sui binari di sempre. Accanto alla mostra-mercato si è svolta la gara per lo "scenario bellico" più dettagliato e il GLA ha premiato i migliori: il "Premio Best Show" è andato all’Associazione Fossalta di Bologna, per la battaglia napoleonica di Talavera del 1809, mentre il Wargame Club Garibaldi di Genova si è aggiudicato il "Premio Pittura" per la battaglia di Strasburgo del 357 d.C. (e la Vea Editori ha portato a casa il "Premio miglior tavolo a partecipazione"). E ancora: Mad Elite Wargerms ha conquistato il "Premio miglior paesaggistica" con lo scenario "Hit and run – Nuova Guinea 1944" e Wasp La Spezia ha ottenuto il "Premio Speciale". E il "Premio scenario più originale" è andato alla "The Hobby Room" di Sesto Fiorentino.

Giovanni Fiorentino