Guasto al comando del carroponte, bloccata l’attività dell’inceneritore

Montale (Pistoia), 7 giugno 2024 – L’inceneritore di Montale è fermo a causa di un malfunzionamento del carroponte, il macchinario adibito alla movimentazione dei rifiuti e la loro immissione nei forni per la combustione. Il difetto di funzionamento è stato rilevato dai funzionari dell’Usl Toscana Centro durante un sopralluogo relativo alle verifiche della sicurezza sui luoghi di lavoro effettuato mercoledì scorso. Durante le prove compiute nel corso del sopralluogo è stato rilevato che il carroponte non si arrestava automaticamente nel punto stabilito, cioè in corrispondenza di una apposita fotocellula, ma continuava la sua corsa. Una volta accertata l’anomalia è stato disposto immediatamente il fermo del macchinario e conseguentemente l’interruzione dell’attività dell’inceneritore. L’arresto automatico del carroponte, comandato da una fotocellula, è un dispositivo di sicurezza necessario per tutelare l’operatore che manovra il carroponte dalla apposita cabina. Normalmente, cioè durante il funzionamento ordinario del carroponte, è l’operatore a manovrare manualmente la macchina e quindi a comandare spostamenti e arresti mentre l’arresto automatico è predisposto come sicurezza nel caso in cui l’operatore, per qualche ragione, non sia in condizione di effettuare manualmente la manovra. Le verifiche effettuate durante il sopralluogo del reparto di Prevenzione e Sicurezza dell’Usl hanno appunto osservato il comportamento del macchinario in assenza di comando manuale rilevando che non rispondeva come programmato al comando automatico di arresto.

Nel momento in cui è stata bloccata l’attività dell’inceneritore, era in funzione la linea 3, cioè uno dei due forni attivi dell’impianto, mentre la linea 1 era inattiva per un lavoro di manutenzione. La società Ladurner, che ha in gestione l’impianto, ha subito iniziato i lavori di riparazione del carroponte che si presume potranno consentire il ripristino dell’attività dell’impianto entro qualche giorno, presumibilmente lunedì prossimo. "Il malfunzionamento rilevato – fa presente l’amministratore unico del Cis spa Edoardo Franceschi – riguarda un sistema di sicurezza sul lavoro e non ha nulla a che vedere con le questioni ambientali e con le emissioni dell’impianto. Naturalmente la sicurezza sul lavoro è altrettanto importante della sicurezza ambientale. Ho subito chiesto al gestore una relazione su quanto si è verificato al carroponte".

Si ricorda che i sindaci dei tre Comuni proprietari dell’impianto, cioè Quarrata, Agliana e Montale, hanno recentemente deciso la proroga dell’attività dell’inceneritore per 3 anni più un altro anno eventuale. Per la gestione nel periodo della proroga il Cis spa deve emettere un bando entro il 30 giugno, termine di scadenza della attuale gestione.

Giacomo Bini