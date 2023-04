Guasto elettrico alla centrale di Selvascura

Un guasto elettrico all’impianto potabilizzatore di Selvascura nella notte tra venerdì e sabato e poi – inaspettatamente – di nuovo nel pomeriggio di ieri, dopo che i tecnici avevano già riparato il danno ha causato importanti disagi ai pistoiesi per l’approvvigionamento di acqua. Le conseguenze più evidenti sono stati rubinetti a secco ma anchee abbassamenti di pressione in un’ampia area della città.

I tecnici di Publiacqua sono stati al lavoro per svariate ore al fine di ripristinare il servizio. Il problema ha riguardato, in particolare, le abitazioni e le attività in via Gora e Barbatole, via Desideri e limitrofe. Abbassamenti di pressione anche nella zona del centro storico e di via Dalmazia. "La situazione tornerà a normalizzarsi non appena risolto il guasto e comunque entro la serata", aveva comunicato ieri pomeriggio Publiacqua scusandosi con i cittadini per il disagio che pare sia stato causato dai forti temporali della notte. E così è stato. Già nella tarda serata di ieri, l’aggiornamento di una situazione in via di risoluzione con gli ultimi strascichi a livello di carenza di pressione. Anche l’amministrazione comunale di Pistoia si è interessata al problema monitorando passo passo la situazione. Del resto, la centrale di Selvascura garantisce 40 litri al secondo e rappresenta un importante punto di riferimento per una bella fetta del territorio comunale.

red.pt.