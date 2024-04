Arrivano i rinforzi. Questura e non solo. Sedici nuovi agenti al lavoro in provincia

Potrebbe essere una prima importante boccata d’ossigeno per il personale in servizio nella Questura di Pistoia, e i commissariati di Montecatini e Pescia, ma anche per le sezioni di Polizia Stradale. Sarebbero 16 i nuovi agenti che saranno assegnati al livello provinciale. Un numero che, come spiega il sindacato FSP non è sufficiente a coprire le necessità dei reparti, ma che rappresenta un’importante dotazione. "Si tratta di un primo importante passo avanti e di questo vogliamo ringraziare in primis il questore di Pistoia, Marco Dalpiaz – spiega Filippo Mastromarino, segretario regionale aggiunto FSP – e il vicario del questore, per aver raggiunto questi obiettivi. Soprattutto è una grande vittoria per il territorio provinciale di Pistoia, dal momento che non tutte le province hanno avuto un’assegnazione di nuovi agenti. Penso alla vicina Prato. Questi numeri non si erano mai visti e la segreteria regionale FSP Polizia di Stato avendo visionato il piano di assegnazione di nuovi agenti previsto per il prossimo mese di giugno si dichiara soddisfatta del numero di dipendenti che andranno a rinforzare l’attuale organico".

Nel dettaglio, saranno assegnati 11 nuovi agenti alla Questura di Pistoia e ai commissariati di Montecatini e Pescia, e altri 5 alle due sezioni di Polizia Stradale. "Non è ancora dato di sapere come saranno ripartite le nuove forze – spiega il segretario Mastromarino - ma è chiaro che si tratta di un primo passo avanti che consentirà, per esempio ad alcuni colleghi delle volanti che vogliano uscire dal turno continuativo di passare a quello in ufficio".

Nel conteggio fatto dallo stesso sindacato, si faceva riferimento ai numeri "mancanti" nei vari reparti, anche considerando i prossimi pensionamenti. "Per la Questura di Pistoia, come ricordo sono 20 circa le unità che servirebbero a colmare le necessità – chiarisce il sindacato - Inoltre, sette sono gli agenti di cui necessita il commissariato di Montecatini e circa 10 quello di Pescia, mentre alla Stradale i numeri si aggirano intorno a 15".

I nuovi arrivi sono agenti che sono stati formati dalla scuola allievi. Ma presto saranno resi noti anche i numeri dei trasferimenti. "A questi numeri ci aspettiamo, anzi ne siamo certi, che ne verranno aggiunti altri a seguito delle domande di trasferimento dei colleghi che attualmente prestano servizio in altre province la cui movimentazione è prevista per giugno. Ci aspettiamo dunque che possano esserci risorse anche da altre province per Pistoia – spiega Mastromarino – ma il dettaglio in questo senso sarà reso noto non prima del mese di giugno".

E a giugno è possibile, secondo quanto spiega il sindacato, che sia stata assorbita e sia rientrata anche l’emergenza passaporti, che negli ultimi mesi ha richiesto un notevole impegno di risorse provenienti da altri reparti per coprire le necessità dell’ufficio di competenza.

