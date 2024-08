Guardia di finanza nei boschi. In salvo due dispersi in Montagna

Doppio successo dei militari del soccorso alpino, che hanno ritrovato un settantenne e un quattordicenne dispersi in luoghi e momenti diversi. Affaticato dalla notte all’aperto nel bosco e in stato confusionale, il pensionato di Pracchia scomparso lunedì sera è stato rinvenuto martedì mattina grazie all’intervento dei militari della stazione di Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Abetone Cutigliano. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 18,30 di lunedì sera. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era uscito per buttare la spazzatura salvo poi perdere improvvisamente la lucidità e, anziché fare rientro a casa, si era avviato verso la boscaglia.

I familiari, non vedendolo rientrare, avevano subito dato l’allarme, consentendo un tempestivo avvio delle operazioni di ricerca, che hanno visto coinvolti, oltre ai militari specializzati della Guardia di Finanza, anche personale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, nonché i volontari del Cnsas Toscana (Sast).

"Il disperso è stato rintracciato dai finanzieri a qualche chilometro dal punto della scomparsa – fanno sapere i soccorritori – nell’area boschiva adiacente alla sorgente Silva, in buone condizioni fisiche, nonostante la notte trascorsa all’aperto, seppure affaticato e in stato confusionale. I militari della Guardia di Finanza ed il personale dei Vigili del fuoco lo hanno trasportato fino alla strada più vicina, dove è stato affidato al personale del 118 che lo ha condotto presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia per accertamenti".

Contemporaneamente, martedì scorso, il Soccorso alpino della Guardia di finanza si è adoperato anche per soccorrere e recuperare un 14enne di Modena rimasto vittima di una brutta caduta dalla mountain bike, mentre percorreva un sentiero accidentato nella zona circostante agli impianti sciistici dell’Abetone. "Una volta rintracciato il ragazzo - fanno sapere i mililtari - rilevata una sospetta frattura del bacino, le Fiamme Gialle, unitamente ai Vigili del Fuoco, ai volontari del Sast ed a personale sanitario, lo hanno imbarellato e portato fino alla locale elisuperficie, dove è stato prelevato dall’elisoccorso 118 di Pavullo, che lo ha trasportato all’ospedale di Baggiovara di Modena".

Arianna Fisicaro