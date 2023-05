Grande Festa delle Quarantore Cinque giorni di sagre e musica

E’ già pronto il programma della Festa delle Quarantore che si svolgerà dal 26 al 30 maggio prossimi con l’organizzazione del Comitato per i Festeggiamenti e la partecipazione di altre associazioni montalesi. La prima novità è una grande cena in piazza, intitolata "Rioni a Tavola", che si terrà il venerdì sera 26 maggio alle ore 20 a cura dei quattro rioni del paese di Montale (Bigattiera, Dore, Smilea e Ugna). Sono già aperte le prenotazioni che si raccolgono presso i rappresentanti dei vari rioni e le loro sedi. Nella stessa serata è in programma un concerto di musica dal vivo. Nel giorno successivo, sabato 27 maggio, si terranno due classici della festa delle Quarantore: la Sagra del bombolone alle ore 20,30 e il concerto della Banda Giuseppe Verdi di Fognano alle ore 21,30. La domenica 28 maggio, alle ore 21,30, la piazza Matteotti sarà teatro di uno spettacolo di musica degli anni ’80 e ’90 dal vivo che avrà come protagonista sul palco il gruppo musicale "80voglia di te". Lunedì 29 maggio, alle ore 20, ancora una tradizionale serata gastronomica a cura del Comitato con la "Pizza in piazza" (si deve prenotare il posto al tavolo). Non mancherà la musica dal vivo, a partire dalle ore 21,30 con il gruppo "Energy Star". Martedì 30 maggio la serata conclusiva, che offrirà di nuovo musica con uno spettacolo del gruppo Pianeta Zero, una Cover Band di Renato Zero. In tutte le serate dei giorni di festa saranno disponibili diversi stand gastronomici dove si potranno gustare panini, hotdog, patatine fritte e bevande, tutti organizzati e gestiti dal Comitato per i Festeggiamenti. Il programma è già stato presentato e diffuso capillarmente in paese con l’avvertenza che potrà cambiare in caso di maltempo.

Giacomo Bini