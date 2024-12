"Gospel Experience", la magia della musica

Musiche dal mondo, che scaldano il cuore, per mano e per voce di grandi eccellenze musicali toscane. Imperdibile appuntamento stasera (ore 20.45) al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia per la sezione "Altri eventi" di Teatri di Pistoia, realizzato in collaborazione con Music Pool: dal palco risuonerà la "Gospel Experience" con la Vincenzo Genovese’s band. "Gospel Experience" è un progetto musicale diretto dal compositore e arrangiatore italiano Vincenzo Genovese che si inserisce all’interno del genere gospel contemporaneo, mescolando le tradizionali sonorità del gospel afroamericano con influenze jazz, soul e musica classica. Il progetto si distingue per la sua capacità di creare un’esperienza emotiva intensa, attraverso l’uso di potenti armonie corali e la partecipazione di solisti carismatici. Ogni brano dell’opera esplora tematiche di spiritualità, speranza e redenzione, che sono al cuore della tradizione gospel. Formata da ALL STAR del panorama musicale italiano, la band è considerata per questo motivo una delle eccellenze musicali toscane, vanta collaborazioni nazionali ed internazionali nel mondo del pop, jazz, acid-jazz. Questi sono i componenti: Vincenzo Genovese (piano & tastiere), Marco Galiero (basso), Riccardo Onori (chitarra), Samuel Genovese (percussioni), Adriano Molinari (batteria), Dario Cecchini (sax baritono), Luca Signorini (sax alto e tenore), Francesco Cangi (trombone), Andrea Tofanelli (tromba), Nadyne Rush (voce), Daniel Dzanta (voce), Naomi Paola Acevedo (Cori), Giorgia Bardelli (Cori), Melchisedec (Cori). Il lineup vocale è affidato a Daniel Dzanta e Nadyne Rush, due artisti black che vantano al loro attivo collaborazioni con Cheryl Porter, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Dirotta su cuba, Funk off, White Orcs, Ghali. Vincenzo Genovese, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra che ha collaborato con grandi artisti in ambito nazionale e internazionale del calibro di Gigi Proietti, Gli Stadio, Dirotta su Cuba, Mica Paris, Tony Momrelle. Tra i presenti: Francesco Cangi, trombonista per Roy Paci, Elisa, Gli Stadio, Dirotta su Cuba; Dario Cecchini, sassofonista per Eros Ramazzotti, Gino Paoli, Simone Cristicchi, Mika e anche leader della marching band Funk Off; Marco Galiero, bassista per Vessicchio, Robben Ford, Frank Gambale, Mike Stern; Adriano Molinari, batterista per Zucchero Fornaciari, Eugenio Finardi, Claudio Baglioni; Riccardo Onori, chitarrista per Jovanotti, Tananai, Irene Grandi, Dirotta su Cuba; Luca Signorini, sassofonista per Paolo Vallesi, Dirotta su Cuba, Simona Bencini; Andrea Tofanelli, trombettista per Pavarotti & Friends, Sanremo, Jovanotti, Paul Anka, Gino Vannelli, Adriano Celentano, tiene masterclass in tutto il mondo; Samuel Genovese batterista e percussionista per White Orcs, Musicultura 2022. I biglietti per lo spettacolo (da 9 a 16 euro) sono in vendita alla biglietteria fisica del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo e on line su TicketOne.

linda meoni