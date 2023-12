Gospel E’ tempo di "The Voice of Victory"

Cerimonia di consegna del premio "Aglio d’argento" oggi, martedì 19 (ore 18.30) nel foyer del teatro Moderno di Agliana. A conclusione dell’anno e nell’ambito delle iniziative organizzate per le festività natalizie, il Comune di Agliana consegna otto riconoscimenti che vanno a persone o imprese che sono eccellenze del territorio e che si sono distinte in vari settori: economico, culturale, sportivo e sociale. I riconoscimenti saranno consegnati a: Attilio Barontini, Macelleria Marini, Alimentari Bonacchi, Roial srl, Geal srl, Claudio Taffini, alla dottoressa Sandra Bucciantini e alla memoria del dottor Guido Pastacaldi. Sempre al Moderno, nell’ambito degli eventi di Natale, mercoledì 20 dicembre (ore 21) anteprima di stagione (fuori abbonamento), nel segno del gospel, affidata a The Voice of Victory, una formazione gospel proveniente dalla città di Orlando, in Florida. Nata nelle parrocchie battiste, The Voice of Victory ha assunto col tempo un ruolo di rilievo, prima nella comunità religiosa della propria città, poi in tutti gli Stati Uniti. Il concerto viene proposto nell’ambito del Toscana Gospel Festival.

Al Moderno è in corso la campagna (fino al 23 dicembre) per i nuovi abbonamenti alla stagione teatrale, organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e comune di Agliana, che inizierà ufficialmente sabato 13 gennaio quando andrà in scena "Laudato Sì" con Moni Ovadia che legge e commenta l’enciclica di papa Francesco, accompagnato da Giovanna Famulari (voce e violoncello) e si concluderà domenica 7 aprile. Un’offerta culturale accurata e diversificata, con nomi di spicco come Moni Ovadia, Marco Paolini, Patrizia Laquidara, Ugo Dighero e testi che possono dare spunti di riflessioni su temi importanti che toccano la nostra vita e la nostra memoria, passando anche da adattamenti da opere di Shakespeare e Molière. La biglietteria del teatro è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12: telefono 0574.673887, email [email protected]. Numerose le promozioni che offrono vantaggi o riduzioni: carta dello spettatore Fts, biglietto futuro, carta studente della Toscana, buon compleanno a teatro, biglietto sospeso che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà, Fts per l’ambiente. Martedì 26, dalle 10 alle 19 torneranno i mercatini di Natale nelle strade del centro.

Sabato 30 (ore 21.30) sempre al Moderno, si canta e si balla con il concerto dell’Isola di Uait per la Misericordia di Agliana, con il teatro messo gratuitamente a disposizione dal Comune. Con il gruppo L’Isola di Uait si esibiranno i cori parrocchiali di Agliana, con la straordinaria partecipazione del tenore aglianese Sauro Casseri. La quota di partecipazione è volontaria e andrà a favore della Misericordia. Prenotarsi ai numeri: 338.9696512, 333.5328087; 328.8263123. Lunedì 1 gennaio (ore 18.30) al Moderno tradizionale Concerto di Capodanno. Conclusione delle iniziative il 6 gennaio, alle 16 in piazza Gramsci, con l’arrivo della Befana

Piera Salvi