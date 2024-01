Globo assume. Ma dalla Gkn offerte rifiutate

Il "Globo" vigilanza assume. Sono ben quaranta i posti di lavoro, con contratti a tempo indeterminato e un periodo di formazione offerto dall’azienda. La ditta che è nata a Pistoia nel 1968, in questi anni ha aperto sedi in tutta la Toscana, in Liguria, Umbria e nel Lazio e oggi vanta 400 dipendenti. La richiesta di nuovo personale è stata annunciata dalla socia e amministratrice Cristina Niccolai, a seguito di nuovi appalti per servizi nelle aziende private e enti pubblici tra le province di Pistoia, Prato e Firenze. "Abbiamo pensato di dare subito una possibilità agli ex lavoratori della Gkn, le cui vicende ho seguito con molta apprensione – spiega Niccolai – Purtroppo la nostra offerta non è andata a buon fine. E’ una cosa di cui mi rammarico: penso che in Italia ci freni l’idea di voler restare fermi allo stesso lavoro per tutta la vita, anche quando il lavoro non c’è". Nel dettaglio, ci sono dieci contratti a tempo indeterminato disponibili a Pistoia, altrettanti a Prato e venti a Firenze. Per candidarsi, basta inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo [email protected]

L’azienda offre un periodo di formazione a proprie spese. Non è richiesta una esperienza nel settore, mentre è necessaria la patente B, perché il lavoro si svolge su auto di servizio.

"Ci sono aziende private importanti che hanno richiesto il nostro servizio - spiega Niccolai – ma anche enti pubblici e su Firenze ci occupiamo della sorveglianza del sistema dei musei".