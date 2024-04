"Gli statuti comunali del 1415". Alla scoperta della storia locale

Sabato 20 alle 9, nella sala consiliare di Agliana, verrà presentata la nuova edizione degli "Statuti comunali del 1415" di Paolo Cipriani, curata dal Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese. La prima edizione era del 1979. Questa nuova pubblicazione riporta alla luce un frammento della lunga storia del nostro territorio documentandone la vita amministrativa e, di riflesso, anche quella sociale. Presenteranno il volume l’autore Paolo Cipriani, Umberto Mannelli presidente Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese e il sindaco di Agliana Luca Benesperi. E’ un volume di grande rilevanza storica e culturale, l’evento è aperto a tutti e agli intervenuti verrà offerta una copia del libro. Gli Statuti del comune di Agliana del 1415 vennero ritrovati negli archivi di Stato di Firenze e Pistoia da Paolo Cipriani, all’epoca giovane studioso e ricercatore. Cipriani è aglianese, è laureato in lettere antiche e si è sempre dedicato alle ricerche sulla storia locale. Quella prima edizione del 1979 conteneva una introduzione di don Sinibaldo Sottili (all’epoca parroco di San Michele) e di Renato Risaliti che in quegli anni era sindaco di Agliana (docente universitario, storico e scrittore). Nella nuova versione è stata aggiunto un intervento dell’attuale sindaco di Agliana Luca Benesperi.

"Il nuovo volume – spiega Umberto Mannelli – si presenta in un nuovo formato, con caratteri di scrittura più leggibili e risulta un’opera più qualificata. Paolo Cipriani ha collaborato anche alla nuova stesura del testo. La ristampa – spiega Mannelli – rientra nei service del nostro club. Collaboriamo con le amministrazioni comunali di Quarrata, Agliana e Montale che per gli eventi ci mettono le loro strutture a disposizione gratuitamente. Siamo riconoscenti nei loro confronti e facciamo iniziative per la comunità, in ambito sociale, culturale e sanitario". Alla buona riuscita del progetto, con il Lions club della Piana hanno contribuito imprenditori aglianesi, la Fondazione Lions Distretto 108La e Mutua Alta Toscana. "Ripubblicare, dopo quarantacinque anni gli Statuti del comune di Agliana del 1415 – dichiara il sindaco Benesperi – significa riportare alla luce la lunga storia delle nostre terre troppo spesso dimenticata. Un ringraziamento doveroso va a Paolo Cipriani che ora come allora ha curato l’edizione e al Lions club con Umberto Mannelli".

Piera Salvi