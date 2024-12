Gli scacchi e un libro per solidarietà

Buon successo del torneo di scacchi e anche la raccolta fondi per aiutare il bambino senegalese ha avuto successo, e sostenitori pubblici e privati non hanno negato il loro contributo. Nel corso della manifestazione ha portato un saluto anche Diockel, il dodicenne senegalese in cura al Meyer, portato in Italia dall’associazione One Love. Un successo è stata anche la vendita del libro "Le Nonnare", scritto da Sura Bizzarri (nella foto) che ha confezionato l’opera raccontando di un ribaltamento di ruoli in cui i gatti si occupano delle nonne. Nel frattempo l’autrice ha già provveduto a effettuare un bonifico proveniente dalla vendita dei libri. Tra i sostenitori soddisfatti ci sono Banca Alta Toscana, Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e numerosi cittadini che hanno voluto restare anonimi, Unicoop Montagna Pistoiese, che vende nei suoi due negozi principali il libro scritto dalla nostra compaesana. "Le Nonnare" , si può trovare anche all’edicola Lunatica a Tafoni, alla Libreria Marzia di San Marcello e Giocart a Cutigliano. Mauro Corona, ha realizzato una scultura, che ha avuto un importante riscontro, e che è andata al fortunato vincitore. La fiaba di Sura è una gustosa reinterpretazione del tempo, visto come reinterpretazione della vita dove tutti sono protagonisti, talvolta, cambiando completamente ruolo, sanno dare vita a una splendida iniziativa. Alla manifestazione, per il Comune di San Marcello Piteglio, era presente l’assessore Alice Sobrero.

