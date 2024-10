Gli orizzonti del Consorzio: "Per sempre biancorossi. Ma aperti a nuove sinergie"

Parallelamente alla ripartenza dell’Estra Pistoia, segnata dai tanti e noti cambiamenti, ecco che anche il Consorzio Pistoia Basket City ha iniziato un nuovo cammino, certamente muovendo dalla vicinanza ai colori biancorossi. "Il Consorzio ha letto come occasione questa cessione di quote – sottolinea il presidente Francesco Giuseppe Cioffi –. Supportiamo in pieno la governance del presidente Ron Rowan, unico leader dell’operazione, e vogliamo stargli vicino nelle sue iniziative: il prossimo B2B con alcuni sponsor della società si configura come step sinergico di valore che s’ispira al nostro modus operandi. Siamo allineati con la proprietà e lo abbiamo dimostrato subito, impegnandoci con i top sponsor e firmando un contratto da tre cifre, a dispetto di chi pensava che ci saremmo immediatamente allontanati, perché siamo innamorati del basket pistoiese. Non rimproveriamo a Rowan di aver deciso di guidare in piena autonomia la macchina del Pistoia Basket – aggiunge –. Fin da subito ho lasciato la vice presidenza: questo per scacciare ogni tipo di retropensiero legato a posizioni e ruoli. Il focus del Consorzio resta quello di generare e creare sempre nuove sinergie commerciali fra imprenditori".

Non a caso, il Consorzio ha iniziato ad allargare i propri orizzonti e si è legato – così da crescer ancora di numero e potenzialità – ad altre due realtà sportive della provincia, sempre del mondo del basket: La T Tecnica Gema Montecatini e la Valentina’s Bottegone. "Quotidianamente, e di questo ne siamo fieri e orgogliosi, riscontriamo occasioni utili a costruire iniziative con tante nuove realtà – spiega –. La T Gema è guidata da due nostri consorziati di valore: impensabile non supportarli con ogni mezzo possibile. Sono due imprenditori (Alessandro Lulli e Paolo Moricci, nda) innamorati della loro squadra e vicini al Consorzio: questo ci spinge a pensare in combinato per costruire valore. Bottegone invece ha scelto di far entrare nel Consorzio tutti i propri main sponsor: di conseguenza stiamo dando vita ad un progetto di raccolta finalizzato a sostenere una serissima realtà del territorio. Compariremo sulle maglie giallonere al fianco dell’amico e neoconsorziato Fabio Dani. Valentina’s è un’azienda straordinaria e realizzare un nuovo percorso fianco a fianco ci è sembrata un’occasione da non perdere".

Tutto questo dimostra il percorso di crescita silenzioso e incessante intrapreso dal Consorzio. "Da qui alle prossime settimane perfezioneremo l’ingresso nel Cda di due figure del mondo dell’imprenditoria di altissimo livello. Attendiamo inoltre la formalizzazione dell’entrata di Estra (che aveva già dichiarato di volersi unire, nda). Anche questo testimonia quanto si sia proiettati verso il futuro". Un futuro nel quale potrebbero anche aprirsi le porte per collaborazioni extra-basket, in primis con la Pistoiese. "Si sta costruendo un rapporto di amicizia con il presidente della Pistoiese - ammette Cioffi - e con alcuni dei suoi sponsor storici. Se dovessero pensare di supportare la costituzione di un nuovo ’consorzio arancione’, è naturale che daremo il nostro contribuito".

