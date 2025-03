Gli interventi di soccorso sulla neve

Intervento dei militari della Stazione di Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, in servizio sulle piste dell’Abetone, per garantire la sicurezza dei partecipanti alle Finali della 43a edizione del "Pinocchio sugli sci". I finanzieri sono intervenuti in due distinte occasioni, per soccorrere dei giovani atleti che si erano infortunati sulla pista "Zeno 3". Nel primo caso, si trattava di uno sciatore sedicenne di Padova che, durante la discesa, ha perso il controllo degli sci, finendo a terra e scivolando per molti metri. Nel secondo, di un coetaneo di Genova che, circa a metà pista, è uscito dal tracciato della gara, andando a sbattere sulle reti di protezione. In entrambe le situazioni, i ragazzi, impossibilitati a muoversi per via del dolore alle ginocchia, sono stati soccorsi dai Finanzieri, che hanno provveduto, insieme al personale della Polizia di Stato presente sul posto, a stabilizzarli e a trasportarli, utilizzando il toboga fino alla partenza degli impianti, dove sono stati presi in carico dal personale sanitario e quindi condotti in ambulanza all’ospedale di Pistoia. Questi interventi – spiega il Soccorso alpino della Guardia di Finanza – costituiscono una ulteriore concreta testimonianza della preparazione tecnica e professionalità che contraddistinguono i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, costantemente impegnati, in collaborazione con le altre squadre i del soccorso, nel fornire aiuto agli utenti e agli abitanti della montagna in difficoltà. co.da.