Gli eventi allo Spazio. Piccolissimi

Con l’inizio dell’anno riprendono, allo Spazio Piccolissimi di via degli Armeni, gli incontri organizzati dal servizio Educazione e istruzione del Comune di Pistoia per le famiglie che frequentano abitualmente l’Areabambini Rossa e per i genitori che hanno figli iscritti al nido. Si tratta di conversazioni sul tema "Prendersi a cuore… la reciprocità dello stare insieme", che si tengono durante il normale svolgimento delle attività dello Spazio, per riflettere insieme a esperti e professionisti su vari aspetti della crescita del bambino e per conoscere le opportunità per le famiglie.

Domattina si terrà l’incontro organizzato dalle ostetriche del Centro Donna dell’ASL Toscana Centro, che accompagneranno i partecipanti in una riflessione su tutto ciò che comporta l’arrivo di un bambino. Nel pomeriggio di mercoledì 15 sarà la volta della pediatra Patrizia Beacci, che affronterà questioni legate alla crescita e al benessere delle bambine e dei bambini. Nella mattinata di venerdì 17 gennaio Valentina Giusti, responsabile del Caf e patronato "Mamma Che Info Point" di Pistoia, presenterà un incontro informativo su tematiche molto pratiche legate alla maternità, come i congedi, i bonus nascita e i bonus nido. Lunedì 20 gennaio con Arnolfo Borsacchi, educatore musicale e formatore dell’Audiation Institute, viaggio nel mondo della musica attraverso un’esperienza di ascolto, voce e movimento, pensata per sviluppare il gioco musicale in famiglia. Venerdì 31, l’osteopata Daniele Brunetti proporrà una riflessione sull’equilibrio tra corpo e mente.