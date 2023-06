Gli esempi virtuosi secondo Pep A "lezione" da Sesto e Capannori

Il costo della Tari per il comune di Pistoia, il più alto tra i capoluoghi toscani, e l’interrogativo "Rifiuti: problema o risorsa?" sono stati al centro di un incontro andato in scena nei giorni scorsi al ccircolo Arci Fornaci, a cui hanno partecipato i sindaci di Sesto Fiorentino e Capannori, Lorenzo Falchi e Luca Menesini. La serata si è aperta con gli interventi di Fabrizio Geri di Europa Verde Pistoia e Francesco Branchetti, consigliere comunale di Pistoia Ecologista Progressista. "Dobbiamo dar merito ai Verdi di essere stati antesignani di temi dei quali abbiamo tutti preso coscienza troppo tardi – ha spiegato Branchetti –. Come mai a Pistoia paghiamo una delle Tari più alte dell’Ato toscana Centro? La raccolta con sistema ibrido è davvero efficace? Vicino a noi abbiamo esempi assolutamente virtuosi: il loro lavoro dimostra che con politiche serie si può fare la differenza, a favore del clima e delle tasche dei cittadini". "Capannori è un esempio internazionale per la differenziata (che punta a superare il 90%) e la riduzione dei rifiuti e ha ottenuto questi risultati con una società di gestione interamente pubblica, gestita dai Comuni del territorio – ha rimarcato Mattia Nesti, capogruppo Pep –. Sesto Fiorentino ha realizzato il progetto plastic free nelle scuole grazie alla società pubblica che si occupa delle mense. È evidente che certi risultati, a beneficio dell’ambiente e dei cittadini, si ottengono solo quando c’è un legame forte tra Comuni, comunità, territorio e società di gestione".