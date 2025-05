Gli autisti di At nel mirino: "Ennesima aggressione"

Nuova, ennesima, aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane. Con tanto di tentativo, per fortuna non andato a buon fine, di impossessarsi della guida del mezzo. L’episodio è avvenuto ieri, intorno all’ora di pranzo, in località Casenuove di Masiano, sulla linea 14 "Pistoia FS – Casalguidi".

L’autista si è accorto che un passeggero bloccava la porta posteriore del bus, impedendo agli altri utenti di salire o scendere alle fermate. Bus dove, peraltro, viaggiavano molti studenti in uscita da scuola. Il conducente ha aperto la porta centrale per consentire la discesa a chi aveva prenotato la fermata e ha cercato di far ragionare la persona che bloccava le porte, ma questa gli si è scagliata contro per poi dirigersi verso il posto di guida, dove ha cercato di mettere le mani sul volante. L’autista è riuscito a rimanere in controllo il mezzo, fermandolo, e poi ha allertato le forze dell’ordine, eseguendo le loro indicazioni. La persona, già nota alle autorità, è riuscita a scappare.

L’azienda valuterà di intraprendere le azioni legali del caso, compresa la denuncia per interruzione di pubblico servizio, e ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che sono presenti su tutti i bus della flotta, sia a tutela del proprio dipendente, ma anche per consentire di ricostruire compiutamente la dinamica dell’aggressione.

"La violenza contro chi sta svolgendo il proprio lavoro è intollerabile e non può essere accettata. Esprimo piena solidarietà nei confronti del dipendente che ha subito questo gesto grave e privo di rispetto nei confronti del lavoratore e del servizio pubblico che svolge – commenta Gianni Bechelli, Presidente di Autolinee Toscane –. Questo ennesimo episodio va condannato. Bisogna sensibilizzare la collettività affinché episodi simili non avvengano più".