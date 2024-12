Gli auguri a Palazzo del Governo: "Ripercorsi i traguardi raggiunti"

Queste giornate alla vigilia delle festività più importanti dell’anno, sono anche l’occasione per lo scambio tradizionale degli auguri e per fare il punto sui traguardi raggiunti nel corso di questo anno che si sta per concludere.

Così è stato nella giornata di sabato scorso, 21 dicembre in cui il Prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha

incontrato, nell’Ufficio territoriale del Governo, che ha la sua sede nel palazzo che si affaccia sulla via Sandro Pertini, i vertici provinciali delle Forze di Polizia per lo scambio degli auguri.

"L’occasione – fa sapere la Prefettura – è stata utile per ripercorrere importanti traguardi in materia

di sicurezza raggiunti nel corso del 2024 grazie all’impegno quotidiano

delle donne e degli uomini delle forze di polizia". Nelle foto che pubblichiamo qui a fianco vediamo due momenti della cerimonia degli auguri.