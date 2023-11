Gli acquarelli botanici di Manuela Tonarelli. Viaggio attraverso la meraviglia delle piante

Così "ordinaria" eppure così speciale, eccezionale. Tanto da volere che diventi elemento di raffigurazione, sotto l’insegna "Fiori frutti colori". Questo il titolo della mostra personale dell’artista Manuela Tonarelli che si apre sabato, 4 novembre, alle 17, alla Fondazione Jorio Vivarelli (via di Felceti 11). L’artista Manuela Tonarelli, allieva del Maestro Jorio Vivarelli che ha recentemente partecipato al Libro d’artisti "Vivarelli 100", presenta a Villa Stonorov una serie di tavole che raffigurano piante autoctone della montagna pistoiese, piante ornamentali e piante alimentari. La natura è la fonte d’ispirazione per i dipinti presentati in questa esposizione, realizzati utilizzando una tecnica, l’acquarello botanico, che si caratterizza per una rappresentazione attenta e ravvicinata al mondo naturale. Un lavoro svolto con un impegno lungo e costante, in un continuo affinamento della cultura e della sensibilità artistica. Manuela Tonarelli ha iniziato la formazione artistica all’Istituto d’arte di Pistoia, si è laureata al Dams di Bologna in Storia dell’arte e ha insegnato Arte e Immagine all’Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese. Terminata l’attività professionale ha partecipato a vari corsi di acquarello botanico e ha esposto i propri lavori in mostre personali e collettive accrescendo la passione e la curiosità verso il mondo vegetale.

La mostra sarà visitabile fino a martedì 20 novembre nell’orario di apertura della Fondazione (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30). Ingresso libero.

Per informazioni telefonare allo 0573.477423 o scrivere una mail a [email protected]. Nella giornata inaugurale è previsto l’intervento del critico d’arte Siliano Simoncini.

l.m.