Malore fatale durante la vacanza. Muore una storica commerciante

Serravalle (Pistoia), 19 agosto 2023 - Ancora un lutto che colpisce, e addolora, l’intera comunità del paese di Casalguidi. A distanza di qualche giorno dall’addio al barbiere Saverio Niccolai, ieri la notizia della improvvisa morte di Giusy Azzarello, titolare dell’alimentari Giusi, ultimo negozio del settore rimasto a Casalguidi. La donna, appena 65 anni, stava trascorrendo l’ultimo giorno di vacanza con il marito Tiziano Treccarichi a Selva di Val Gardena quando, nella notte di giovedì, si è svegliata in preda a un malore e in pochi attimi è morta. A nulla sono valsi i disperati tentativi del marito di rianimarla. I soccorsi, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Giusy era stata seguita in passato per problemi cardiaci, ma nulla poteva far sospettare una fine così improvvisa. Al momento sono in corso le pratiche per riportare la salma nel comune di Serravalle Pistoiese, i funerali non dovrebbero svolgersi prima del prossimo martedì. Scosso per due lutti avvenuti nel giro di pochi giorni il vicesindaco Federico Gorbi: "Siamo tutti addolorati. Stiamo dicendo addio a persone importanti del tessuto economico del nostro comune, giovani e che si sono sempre impegnate per il territorio. Una vera tragedia. Sono rimasto senza parole per qualche ora appena ho saputo della povera Giusy, una di quelle persone che a Casalguidi non puoi non conoscere".

Giusi, con la sua bottega, era l’ultima imprenditrice del settore alimentare a Casalguidi. Preparava cibi cotti per tutti e portava avanti l’attività con il figlio Jonny e la nuora Sabrina. Tutti a Casalguidi passavano a comprare il pane da lei oppure un piatto caldo già pronto per la cena. Se non avevi voglia di cucinare, insomma, passavi dalla Giusy. Qualche anno fa aveva persino rinnovato il punto vendita ed era una componente importante del Centro commerciale naturale proprio di Casalguidi. Lo stesso tragico destino lo scorso 2 agosto era toccato al titolare di un altro punto vendita storico del paese. Fatale, per Saverio Niccolai un improvviso infarto. Figura storica del tessuto sociale di Casalguidi, era per tutti “il barbiere del paese“, così come Giusy era la "signora dei panini".

"Ti porterò per sempre nel mio cuore mia cara amica un caro abbraccio alla famiglia - scrivono in queste ore gli amici sui social –. Eri il sorriso e il saluto di ogni mattina, mancherai, ciao Giusy. Un abbraccio a Jonny e a tutta la famiglia". E ancora: "Amica mia che scherzo bruttissimo che ci hai fatto, non ho parole. Bella e solare riposa in pace, condoglianze a tutta la tua famiglia. Ancora non ci posso credere, fino alla settimana scorsa ci siamo fatti i saluti per le ferie, mi dispiace tanto. Condoglianze alla famiglia". Tenerissima la vignetta che le ha dedicato l’artista di Casalguidi Massimo Borgioli e che riportiamo qui sotto. Alla famiglia di Giusy Azzarello condoglianze anche da parte della nostra redazione.