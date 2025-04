Giustizia e informazione insieme a Ranucci

I valori di giustizia e consapevolezza attraverso il filtro dell’informazione, per esperienza diretta di chi, dell’inchiesta scomoda, ha fatto un mestiere. Arriva a Pistoia il celebre giornalista Sigfrido Ranucci, volto del programma Rai 3 Report, che su iniziativa dell’associazione di promozione sociale Vento e Vertigine sarà protagonista della giornata di domani, venerdì 11 aprile. Al mattino, a partire dalle 10, all’Istituto Einaudi di Pistoia, si terrà un incontro rivolto agli studenti, presenti rappresentanti istituzionali e colleghi giornalisti. A precedere Ranucci sarà Emmanuele di Fenza, esperto di antiriciclaggio, cui spetterà il compito di approfondire il ruolo delle banche e delle istituzioni finanziarie nel contrasto al riciclaggio di denaro, offrendo una prospettiva tecnica e attuale sul tema. Dalle 11 microfono a Sigfrido Ranucci che sarà impegnato in un dialogo con i giovani su questioni fondamentali legate alla sua professione: il ruolo del giornalismo d’inchiesta come strumento di verità, il coraggio necessario per affrontare indagini spesso rischiose e il valore della legalità come pilastro di una società democratica. Si parlerà di come la sua professione abbia contribuito a svelare scandali e abusi di potere, dando voce a chi non ne ha e stimolando un dibattito pubblico su temi complessi. L’incontro, che si concluderà alle 12.50, sarà trasmesso in diretta streaming (link reperibile sul sito web ventoevertigine.com). Pausa per poi riprendere i lavori alle 15, alla libreria Giunti al Punto (via Buozzi 22, sul Globo), per la presentazione dell’ultimo libro di Ranucci, "La scelta" (Bompiani, 2024). Il volume non è solo una raccolta di esperienze personali, ma anche una riflessione profonda sulle difficoltà, i dilemmi etici e le responsabilità che accompagnano chi sceglie di fare il lavoro del giornalistico. Il pubblico avrà la possibile di conoscere più da vicino l’uomo dietro il giornalista, la sua passione per la verità e la determinazione che lo ha reso una figura di riferimento nel panorama mediatico italiano (è già possibile prenotare il proprio libro autografato scrivendo a [email protected]). L’iniziativa si colloca in un contesto più ampio che vede l’associazione Vento e Vertigine, presieduta da Walter Tripi, impegnata da tempo nella promozione di una cultura basata sulla legalità e sulla giustizia sociale.

Grazie al progetto "Portatori di memoria", in collaborazione con l’associazione Quarto Savona Quindici di Tina Montinaro, sono stati avviati percorsi educativi che hanno coinvolto centinaia di giovani, offrendo loro strumenti per comprendere e contrastare la criminalità organizzata. Tra le attività più rilevanti spicca l’ampliamento dei Giardini della Memoria, spazi simbolici dedicati al ricordo delle vittime di mafia, ma anche laboratori e incontri che hanno sensibilizzato la comunità su questioni cruciali. Il progetto è realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo ed è supportato da Regione Toscana, Consiglio Regionale, Comune e Provincia di Pistoia, Consulta degli Studenti.

linda meoni