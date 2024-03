Giro delle sette chiese. Torna l’antica tradizione

Fede e tradizione. Si ripete come ogni anno il rito della processione delle sette chiese da parte dei Fratelli e Sorelle della Misericordia di Pistoia, appuntamento consueto che da oltre ben cinque secoli testimonia la propria coerenza di associazione cattolica con la propria tradizione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia (il covid aveva fermato anche questo rito molti sentito e radicato), la Misericordia di Pistoia riprende il programma di sempre, stasera – giorno del "Giovedì Santo" – con la messa alle 19 nella chiesa della Misericordia, in via del Can Bianco, al termine della quale sarà offerta un’ “agape fraterna” come condivisione conviviale pasquale nella Sala Riunioni della sede di via del Can Bianco per poi iniziare, successivamente, la processione del “giro delle sette chiese” per le vie cittadine.

La processione si svolgerà con le vesti storiche e le nuove divise colorate indossate da fratelli e sorelle che, come sempre, avranno al seguito tante persone che accompagneranno questo gesto di fede con la fiamma accesa delle candele per una lunga luminaria nelle vie del centro storico. " i tratta di un momento importante per la vita della nostra comunità – rammenta il presidente Sergio Fedi – per testimoniare le origini e la coerenza della nostra associazione centenaria, ma anche la voglia di mettere insieme tradizione e quotidianità come l’accostarsi delle vesti storiche e le nuove divise: insomma tener conto del passato per vedere al futuro".

Le chiese che verranno visitate saranno la chiesa della Misericordia, chiesa delle Clarisse, chiesa di San Paolo, Santuario della Madonna, chiesa di San Francesco, chiesa di Sant’Andrea, la Cattedrale, per poi tornare alle chiesa della Misericordia dove avverrà la benedizione delle “scole” e vin santo per tutti i partecipanti alla processione. Tutta l’ organizzazione della cerimonia sarà curata dal Correttore della Misericordia di Pistoia, don Giordano Favillini, con il supporto di Fra Marco Vinicio Baldi assieme al coordinamento dei servizi della Misericordia. La Misericordia ricorda che tutta la cittadinanza è invitata a unirsi ai fratelli e sorelle per l’intera cerimonia in preparazione della Pasqua.