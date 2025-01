Giovani democratici, domani aperitivo alla Catena. Presentano il percorso dei due territori confinanti

I Giovani democratici di Montale e Agliana organizzano per domani, venerdì 17 gennaio, alle ore 18.30, un aperitivo per presentare il nuovo percorso della giovanile dei due territori confinanti. L’iniziativa si terrà ad Agliana, al circolo Arci Gramsci di via Santini, nella frazione della Catena. "È un’occasione per poter riaffermare il ruolo cruciale che i giovani e le giovani dovrebbero avere sulla scena politica, sia a livello locale che nazionale – così i promotori presentano l’iniziativa –, e per risvegliare in loro quella coscienza civile e politica sana, tipica di tutte le democrazie vive. Per questo tutte e tutti sono invitati a partecipare, per contribuire al nuovo percorso e fare parte di uno spazio politico plurale vero e aperto che una giovanile può offrire". Per prenotare l’aperitivo contattare Tommaso e Anita ai seguenti numeri: 389.1045367 e 338.1170363.