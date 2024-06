Giostra dell’Orso, i preparativi in attesa del 25 luglio. La sfilata dà il via a tutti gli eventi

Pistoia, 25 giugno 2024 – Si avvicina a grandi falcate l’apertura dei festeggiamenti jacopei 2024 che prevede il taglio del nastro per lunedì prossimo quando, a partire dalle ore 19, ci sarà la sfilata di apertura col corteo che partirà da via Roma (senza passare da piazza Duomo, occupata dalle strutture del Pistoia Blues) per arrivare allo stadio "Melani" con la passerella per tutti e quattro i rioni, ovvero Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago, unitamente alle realtà sportive cittadine. Il programma, poi, proseguirà con la consueta tradizione: nel mentre andranno avanti i tornei sportivi, nel cuore della città si tornerà martedì 16 luglio con la vestizione di San Jacopo che domina tutti dal tetto della Cattedrale di San Zeno, con la consueta collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e in quelle ore inizierà anche l’allestimento della pista in piazza Duomo per ospitare i rioni pronti alla disfida.

Come di consueto, il 22 e 23 luglio spazio alle prove (con ingresso libero) mentre nella serata della vigilia ci sarà la processione religiosa con partenza dalla chiesa San Francesco e arrivo in Cattedrale che darà il la, alla mezzanotte, al consueto spettacolo pirotecnico.

E poi la full immersion del giorno di San Jacopo, giovedì 25 luglio: dalle 9.30 la processione dei ceri e la sfilata in costume per le vie del centro con, a seguire, la Messa solenne e alle 12 il sorteggio di cavalli e cavalieri per la Giostra della sera. Alle 19 si riparte col corteggio storico e poi alle 21 il gong della prima delle diciotto tornate che assegneranno il "cencio".

«Un po’ siamo incoscienti a fare tutto questo ma lo facciamo perché vogliamo bene alla nostra città – spiega Francesco Becagli, presidente del Comitato cittadino "Giostra dell’Orso" – non si può che ringraziare tutte le persone, che sono volontari, che stanno dietro a questi eventi ed è importante la presenza che ha sempre fornito l’amministrazione comunale".

E’ già attiva la prevendita per la sera della Giostra dell’Orso: il costo dei biglietti è di 15 euro per il posto in tribuna e 10 euro per quello in piedi e, come svelato durante la conferenza stampa di presentazione, sono già arrivate le prime prenotazioni da due famiglie straniere, una spagnola e una olandese. Per acquistare i biglietti con bonifico basta inviare una mail a [email protected] e verranno fornite tutte le indicazioni del caso.