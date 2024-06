Gioia Wolf: arriva la promozione. La Divisione Regionale 1 è realtà

Il sogno dello Studio Morandi Wolf Basket si è trasformato in realtà. I pistoiesi sono riusciti a centrare il salto di categoria in Divisione Regionale 1, ad un anno di distanza dalla cocente delusione della retrocessione. È stato un canestro di Martini a due secondi dal termine a regalare alla formazione guidata da coach Francesco Tasselli la vittoria per 56-54 ai danni di Valle Mugnone, decisiva per la promozione.

Quello andato in scena alla palestra King di Bottegone sabato sera era a tutti gli effetti uno spareggio, dopo che entrambe le formazioni avevano sconfitto nelle settimane scorse Argentario Basket, l’altra compagine facente parte del Girone finale di Divisione Regionale 2. Aquili e compagni hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della squadra fiorentina, che ha cominciato meglio il match, andando a +6 nel corso del secondo periodo. Poi la reazione dello Studio Morandi, che ha impattato il risultato all’intervallo a quota 24. Il terzo periodo di gioco per i padroni di casa è stato tuttavia da dimenticare: parziale di 20-10 in favore dei fiorentini, propiziato da Sgrani e Michelacci, con Wolf anche sotto di 12 lunghezze.

A 10 minuti dal termine della sfida, con altrettanti punti da dover recuperare, la montagna da scalare per i pistoiesi era davvero alta. E la musica non sembrava voler cambiare neppure nel corso dell’ultimo quarto, alla luce dei canestri di Cherici, che teneva davanti Valle Mugnone con un vantaggio rassicurante. Poi, ecco l’episodio che ha cambiato il volto della gara: un fallo antisportivo subito da Cappellini, che nel momento più delicato della stagione si è caricato la squadra sulle spalle. Le iniziative del numero 23 di Wolf hanno propiziato il parziale di 12-2 con il quale si è chiusa la partita, decisa dal sigillo di Martini ad appena due secondi dalla sirena finale. Il tentativo disperato da 3 punti di Scarselli non è andato a bersaglio e così è potuta cominciare la festa dei ragazzi di coach Tasselli che raggiungono un traguardo fortemente voluto e che cancella la delusione della scorsa stagione.

"È un promozione meritata, anche se per buonissima parte di gara non abbiamo assolutamente rispettato il piano partita – ha detto l’allenatore pistoiese – Sul -12 ho rivisto i fantasmi della sconfitta con Livorno in stagione regolare, che ha rappresentato il punto più basso. Ma negli ultimi 10 minuti abbiamo ritrovato quello spirito che ci ha permesso di arrivare fino a giocarci la promozione all’ultimo match. Adesso possiamo festeggiare un traguardo che rappresenta una bella soddisfazione per tutti".

Francesco Bocchini