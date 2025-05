Gioia per l’elezione del Santo Padre: "Preghiamo per papa Leone. E gli assicuriamo obbedienza"

Dopo il lutto per papa Francesco e l’attesa per la fumata bianca dal tetto della Cappella Sistina, anche il vescovo di Pistoia e di Pescia Fausto Tardelli, accoglie la nomina di Leone XIV come nuovo successore di Pietro: "Per quanto mi riguarda non posso che esprimere una grande gioia per l’elezione del Santo Padre. Ci siamo ritrovati di fronte un’elezione rapida: penso che questo sia un ulteriore evidente segno che la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, nonostante tutti i suoi acciacchi". Adesso inizia un nuovo cammino, fatto di preghiera, di attenzione e di fatti che la Chiesa si aspetta dalla sua nuova guida, alla luce dell’unione e della necessità di sicurezza espresse con il voto buono arrivato già al quarto scrutinio. I problemi, come ben sappiamo, non mancano nemmeno a queste latitudini e chissà che Leone XIV non possa essere, in futuro, un pontefice pronto a guardare alla Toscana con particolare interesse e mettere nel mirino anche possibili visite pastorali. Intanto, però, la Chiesa pistoiese (e pesciatina) deve continuare a vivere a pieno le emozioni e gli appuntamenti di questo anno giubilare per aiutare, con la preghiera, il nuovo Papa nel proprio complicato cammino. "Perché il Signore – conclude monsignor Tardelli – ha detto ai suoi discepoli “voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo“ e ha assicurato che le porte degli inferi non prevarranno mai contro la chiesa. A papa Leone assicuriamo obbedienza e fedeltà, certi che ci guiderà saggiamente nel travaglio del nostro tempo. Invito tutte le parrocchie e tutti i fedeli delle diocesi di Pistoia e Pescia a elevare preghiere per il nostro nuovo Santo Padre".

S.M.