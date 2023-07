Gioco e solidarietà con la Wolf basket

Una giornata di gioco e solidarietà a sostegno della squadra di pallacanestro in carrozzina della Wolf Basket Pistoia. Si è svolto domenica 25 giugno uno degli eventi di raccolta fondi nell’ambito del progetto "Facciamo squadra insieme" di Wolf Basket Pistoia, nella sala soci Coop i componenti del Micco Ludens, associazione pistoiese dedita alla promulgazione dei giochi da tavolo, hanno sfidato a colpi di dadi e carte i ragazzi del Wolf Basket. La raccolta fondi è stata lanciata in collaborazione con la fondazione Il Cuore si Scioglie e si pone l’obiettivo di finanziare l’acquisto di strumentazioni per la pallacanestro in carrozzina. "Al contrario di quanto si possa pensare la pallacanestro in carrozzina è uno sport rivolto a tutte le disabilità motorie agli arti inferiori, straordinariamente inclusivo e che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati, ovviamente da seduti – ha affermato durante la giornata di raccolta fondi Alessandro Cherici, allenatore della squadra -. Una volta in campo infatti le differenze si azzerano: nessuno pensa più alla propria condizione e alle difficoltà, ma solo al divertimento. Il nostro auspicio è quello di far conoscere la nostra realtà a chi potrebbe volersi unire alla nostra squadra e, perché no, conoscere anche nuovi sostenitori e tifosi".

Le regole della pallacanestro in carrozzina sono infatti le medesime del basket in piedi, con l’eccezione della possibilità di squadre miste: uomini, donne, bambine e bambini possono giocare insieme perché in questo sport non ci sono limiti d’età. Il crowdfunding, promosso dalla fondazione Il Cuore si scioglie e dalla sezione soci Coop di Pistoia, servirà a raccogliere fondi destinati alle carrozzine sportive. Fino al 18 luglio donazioni su www.eppela.comwolfbasket o partecipando agli eventi soci Coop.fi.

s.f.