Giocare danzando tra finzione e realtà

Una danza che sembra un film, per via di quel rimescolarsi e ricombinarsi continuo di scene strane e misteriose. Però è, appunto, di danza che si tratta: è "A posto", nuovo titolo per la stagione di danza di Fondazione Teatri di Pistoia che fa tappa stasera venerdì 10 gennaio (ore 20.45) al Funaro. Tre donne – Caterina Basso, Claudia Catarzi e Ambra Senatore, che firma anche il progetto e la coreografia – entrano ed escono dal palco, i loro occhi esplorano lo spazio alla ricerca di qualcosa o qualcuno. Tutto sembra loro sfuggire, i loro gesti, gli oggetti che scivolano via, rotolano o affondano. Questo affascinante tableau pieno di freschezza gioca costantemente tra finzione e realtà per mostrare un balletto che risulta infine leggero, fluido e malizioso che, surrettiziamente, scivola con piccoli tocchi in uno scenario più anticonformista e drammatico. Gli insetti cominciano a mordere, il trio si scioglie lentamente e tutto finisce per andare fuori controllo fino all’assurdo. Tra realtà e finzione, con questi giochi fantasiosi che il black humor lavora dall’interno, Ambra Senatore costruisce un puzzle coreografico che dà indizi utili e false piste con intelligenza diabolica, quasi fosse un giallo, un film nel corso del quale unire tracce e indizi per arrivare a una soluzione. Ambra Senatore, performer e coreografa, ha lavorato, tra gli altri, con Giorgio Rossi, Jean Claude Gallotta, Georges Lavaudant, Antonio Tagliarini e Roberto Castello. Dal 2010 crea spettacoli di gruppo. Nel suo lavoro, spesso colorato di ironia, l’evocazione della realtà per frammenti si accompagna all’esplicita dichiarazione del gioco della finzione teatrale e all’interrogarsi continuo sulla natura della forma spettacolo.

Attraverso un fine lavoro di composizione drammaturgica offre uno sguardo tagliente sull’essere umano e sulle relazioni. La presenza diretta e vivace dei danzatori, crea una forte complicità con gli spettatori. Dal 2016 alla direzione del Centre Chorégraphique National de Nantes, continua a dedicarsi alla creazione di pezzi per il palcoscenico e a progetti che si svolgono in contesti differenti, guidata dal desiderio che la danza sia un mezzo per creare delle occasioni d’incontro tra le persone, per favorire la conoscenza di sé stessi e dell’altro attraverso il corpo e la parola, per apprezzare le differenze nel rispetto e nell’ascolto. ùI biglietti sono in vendita al prezzo di 15 euro (posto unico) sia on line su www.bigliettoveloce.it sia nella biglietteria fisica del Funaro nella giornata di oggi.

Tra gli appuntamenti di Teatri di Pistoia segnaliamo anche la prosa con "L’anatra all’arancia", domani, sabato 11 gennaio (ore 20.45) e domenica 12 gennaio (ore 16) al teatro Manzoni. Informazioni su www.teatridipistoia.it

l.m.