Giani "sceglie". Valerio Mari per l’Asl centro

Sarebbe Valerio Mari la persona indicata dal governatore toscano Eugenio Giani come direttore generale della Asl Toscana Centro e succedere a Paolo Morello Marchese, passato alla guida dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze. Giani ha fatto il nome di Mari, già direttore dello staff della direzione della Asl, intervenendo ai lavori della commissione sanità del Consiglio regionale, dopo aver illustrato la proposta di legge al Parlamento per destinare al fondo sanitario, nell’arco di cinque anni, almeno il 7,5 per cento del prodotto interno lordo. "Valerio Mari, di formazione ingegnere gestionale – ha detto Giani –, è la persona da me prescelta e che propongo prima alla commissione".