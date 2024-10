Genitore single. La storia di. Luca Trapanese

Sarà Luca Trapanese l’ospite oggi alle 17 della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" nel salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme. L’autore presenta il libro " Nata per te, storia di Alba raccontata fra noi". "Qualche minuto prima che il sole sorga, Luca prende Alba e la porta alla finestra per farle vedere l’inizio della vita. Spalanca le persiane, l’aria nuova ripulisce la stanza dalle paure della notte. Il primo raggio di luce si arrampica sulla vetta della montagna e a Luca viene in mente la storia di un gigante sciatore che vuole arrivare al cielo. Pensa che dovrebbe scriverla". La storia vera di Luca e di Alba ha una data ufficiale, quella del 14 giugno 2018 quando il Tribunale dei Minori di Napoli accoglie la domanda di Luca di adottare Alba e dispone che ne assuma il cognome. I giudici scrivono di aver preso questa decisione nell’interesse della bambina e che la stessa riconosce in Luca la sua figura di riferimento. Il libro racconta il percorso di adozione della figlia Alba, nata con la sindrome di down e affidata all’ospedale dalla donna che l’ha partorita. Mentre Alba viene al mondo c’è Luca, che sogna di poter diventare padre, ma in Italia la legge sull’adozione del 1983 non prevede questa possibilità né per le coppie omogenitoriali e tanto meno per i single, fatta eccezioni per "i casi particolari". Quella di Luca Trapanese ed Alba diventa la storia di un’eccezione. Luca diventa il primo genitore single in Italia. "Non ho mai visto la disabilità come un problema - ripete sempre Trapanese - piuttosto una ricchezza. Non mi ritengo un eroe".

Giovanna La Porta