Galleria Nazionale rinasce Entusiasmo e tanti sorrisi dopo la riqualificazione

Tappeto rosso, taglio del nastro e grande festa per il nuovo look della Galleria Nazionale. Dopo mesi di lavori, a distanza di due anni dal progetto è tornata a nuova vita l’area che insiste a ridosso del centro storico. Luogo commerciale e ricreativo in passato, la Galleria Nazionale è stata più volte oggetto di vandalismi e degrado. L’impresa storica di riportare a nuova vita il luogo è stata compiuta dall’associazione di commercianti del posto che hanno ottenuto un importante finanziamento dalla fondazione Caripit e dal comune di Pistoia.

In prima fila Massimo Menichini, dell’omonimo negozio di musica, che ha guidato nel tempo gli altri commercianti in questa scommessa. Da ieri, giorno dell’inaugurazione alla presenza di parte della giunta comunale e del sindaco Alessandro Tomasi oltre al presidente della fondazione Caript Lorenzo Zogheri (il tutto accompagnato dalle note della Banda Borgognoni), in Galleria Nazionale è presente un grande maxi schermo, installazioni a verde, nuove luci ma soprattutto un impianto di videosorveglianza che lo rende sicuro. Diventerà oltreché un luogo di aggregazione sociale anche un’area di eventi da destinare a tutta la cittadinanza ed ai turisti.

Il progetto della Galleria Nazionale è stato finanziato in prima battuta dalla Fondazione con il bando "Piccole bellezze". Vincitori nel 2021, a distanza di due anni, il progetto presentato ha preso definitivamente forma. "A Pistoia l’unico luogo centrale in grado di ospitare insieme l’utile e il dilettevole, ovvero passeggio e mercati, fiere ed eventi culturali, in qualsiasi stagione e con ogni situazione meteorologica, in assoluta sicurezza e in maniera accessibile a chiunque, è la Galleria Nazionale", hanno spiegato i commercianti del posto.

"Con questa riqualificazione l’abbiamo voluta riportare agli antichi splendori polo di aggregazione sociale, ricreativo ed artistico – hanno aggiunto –. Il progetto ha voluto rivitalizzarla e rilanciarla anche come luogo di forte attrattività turistica muovendo da una sistemazione green basata sulla realizzazione di un ’giardino verticale’ e la trasformazione della piazzetta centrale in un piccolo anfiteatro circondato dal verde".

"Una ’bellezza riscoperta’ volano di rilancio sia culturale che commerciale di tutto il centro storico, di socializzazione e integrazione e quindi anche di sicurezza – hanno concluso con soddisfazione i commercianti della Galleria Nazionale –. Il tutto grazie anche alle opere di pulizia e sicurezza sostenute dall’Amministrazione Pubblica, che aveva già deliberato di mettere a disposizione della Associazione lo spazio centrale di sua proprietà".

Michela Monti