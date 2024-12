Galleria Nazionale in festa. Tra concerti e acrobazie

PISTOIA

La Galleria Nazionale è uno spazio cittadino significativo, nato nel dopoguerra assecondando un concetto di vita urbana che si sviluppa in un "centro commerciale" come luogo di socialità in cui ospitare le persone generando iniziative, attrazioni, occasioni per stare insieme: ed è proprio ciò che la Associazione Galleria Nazionale farà anche in occasione del Natale, offrendo ai bambini di ogni età la magia che in questo periodo ci si aspetta. Dicembre in Galleria sarà vivacizzato domani dal coro etnico Le Agorà, mentre domenica sarà tutta dedicata ai bambini con I Grilli Cantanti diretti da Lucia Caramelli e le Pigotte che passione di Unicef; sabato 21 ci sarà un concerto di archi e fiati con gli allievi del Liceo Musicale Forteguerri; lunedì 23 il concerto avrà come protagonisti Silvia Benesperi e Piero Frassi, Christmas time is here; martedì 24 Street Rock con Che Banda È, musica rock/pop a zonzo fra i negozi della Galleria e via Atto Vannucci.

Ma torniamo a domenica 22, che richiede qualche parola in più: alle 17,30 Babbo Natale e gli Elfi scenderanno in cordata dal tetto della Galleria Nazionale, lato via Atto Vannucci, distribuendo dolci e regali ai bambini, e facendosi poi fotografare insieme con loro. Attrazione davvero allettante, alla quale Massimo Menichini, presidente dell’Associazione Galleria Nazionale, non ha saputo resistere: "Edilizia Acrobatica da pochi mesi ha sede in via Atto Vannucci, e quando il suo titolare Francesco Logli mi ha proposto di organizzare questo evento mi sono entusiasmato", ha raccontato, tenendo a specificare l’impegno con cui tutti i commercianti della zona si prodigano per non interrompere il processo di riqualificazione recentemente iniziato, e che sta portando buoni risultati. Risultati che, ha precisato, riguardano non solo il maggior lavoro che possono trarne ma soprattutto la vivacità che si respira nell’intero quartiere.

Alessandra Chirimischi