Gabriel: sei anni d’amore, d’abbracci e di baci Ben novantacinque candeline sulla torta di Elda

Buon compleanno Gabriel

"Oggi Gabriel (nella foto) soffia su una torta con sei candeline: 6 anni di Amore, sorrisi, abbracci e baci! "Sei un bambino fantastico, amorevole, intelligente, con tutta la tua simpatica comicità. Ti auguriamo di affrontare tutta la vita che verrà con la forza,la simpatia la curiosità e la capacità di ridere che dimostri ogni giorno. Che tu possa donare sempre i tuoi sorrisi a tutti quelli che ti amano e che ti saranno vicini. Tutti noi con immenso amore!"

Un giorno speciale

Oggi è un giorno speciale per Elda (nella foto) che compie la bellezza di 95 anni. Questo il messaggio arrivato in redazione per lei: "Per Elda con i più sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno per i tuoi 95 anni. Dai nipoti, dai figli e dalla nuora". Tanti auguri di ogni felicità anche da parte del nostro giornale.