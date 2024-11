Gabbrielleschi torna in gara in Arabia Saudita. C’è la finale di Coppa del Mondo di fondo

Di nuovo in gara. C’è grande curiosità di rivedere Giulia Gabbrielleschi, l’atleta di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, in gara con i colori azzurri alla finale di Coppa del Mondo di fondo a Neom Beach, in Arabia Saudita. Questa mattina, infatti, la campionessa pistoiese, da poco trasferitasi a vivere in Valdinievole, prenderà parte alla 10 chilometri in acque libere, assieme ad altri 11 atleti italiani che gareggeranno sia per le società di appartenenza che per i colori nazionali. Con loro ci saranno il coordinatore tecnico del settore nuoto di fondo Stefano Rubaudo e i tecnici Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli e Massimiliano Lombardi, deus ex machina della Nuotatori Pistoiesi, che seguiranno l’evento da vicino. E proprio Lombardi fa sapere "non abbiamo nessuna ambizione. È una gara fatta per allenarsi e riprendere il percorso", sulla falsariga della riprogrammazione dell’attività di Gabbrielleschi, ma è certo che la curiosità, di valutare a che punto è il post Olimpiadi, è tanta.

In attesa dei Campionati regionali assoluti in vasca del 7 e 8 dicembre prossimi, Gabbrielleschi, d’accordo con Lombardi, ha optato per volumi di lavoro minori e intensità ridotte. La qualificazione ai Giochi a cinque cerchi, tenutisi a Parigi la scorsa estate, è costata moltissimo alla nostra atleta: un notevole dispendio di energie, mentali prima ancora che fisiche. Gli ultimi due anni sono stati pesantissimi: a lei è stato richiesto un surplus di attività che l’ha portata a competere in giro per il mondo alla ricerca del tempo, visto che le prestazioni sono state nella maggior parte di valore. Il rischio era un sovraffaticamento è così è stato. Gabbrilleschi sta pian piano ritrovando il piacere di allenarsi. Per la competitività nelle gare attenderemo il 2025.

Gianluca Barni