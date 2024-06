Gabbrielleschi da applausi. È bronzo agli Europei

Giulia Gabbrielleschi da applausi agli Europei di nuoto in acque libere, in corso di svolgimento a Belgrado, la capitale della Serbia. Vestendo i colori dell’Italfondo, la campionessa pistoiese, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 chilometri. Dopo una gara sempre condotta nelle posizioni di testa, Gabbrielleschi, terza a Golfo Aranci 2023 e settima a Roma 2022, si è classificata al terzo posto in 2 ore 00’585, dietro alla tedesca Leonie Beck, di stanza al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, terza al Golfo Aranci e prima a Soma Bay (2h00’54“8), e a Barbara Pozzobon, terza in Coppa LEN a Piombino 2023 e vice campionessa d’Europa dei 25 chilometri a Roma 2022 (2h00’54“9). L’altra azzurra, Veronica Santoni, è arrivata sedicesima in 2h01’58“8. Gara tattica, con ritmi più bassi rispetto ai Mondiali, dove con australiane e statunitensi a fare selezione il ritmo si alza. La percezione della temperatura in acqua è stata di 27 gradi.

"Cercavo di risparmiare più energie possibile – fa sapere, al traguardo, Giulia –. Sono arrivata all’appuntamento non in formissima, considerato che sono stata ad allenarmi in altura tre settimane per finalizzare il 60° Trofeo Settecolli, dove proverò a ottenere il tempo limite per Parigi. In realtà, mi sentivo abbastanza bene. Complimenti a Barbara Pozzobon, che è sfuggita: non l’ho vista. Sapevamo, invece, che Leonie Beck sarebbe passata: ha un finale sempre molto forte".

Soddisfatto il suo allenatore, Massimiliano Lombardi, convocato anche in questa occasione nello staff tecnico azzurro. "Giulia ha fatto una gara di testa, dall’inizio alla fine. Davanti si alternavano, ma lei è sempre rimasta nelle prime due posizioni. Nel finale è emersa la campionessa mondiale Leonie Back, che ha trascinato al secondo posto la compagna di squadra Barbara Pozzobon. Ma nelle prime posizioni, per tutta la gara, c’è stata soltanto Giulia".

Ora Gabbrielleschi dovrebbe affrontare la 5km oggi alle 12 (deciderà all’ultimo momento se scendere in acqua) e gareggiare nel Team Event sabato 15 giugno, dalle 9, assieme ai compagni di squadra Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Marcello Giudi. Poi ci saranno gli attesi 1500m stile libero al Trofeo Sette Colli venerdì 21 giugno.

