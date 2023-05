Futuri "agenti" con la Polizia Provinciale

Particolari lezioni scolastiche sono iniziate ieri mattina tenute dalla Polizia Provinciale. Tutto questo rientra nel progetto "Agente per un giorno" ed i primi protagonisti sono stati i bimbi della scuola dell’infanzia "Lo Scoiattolo". Una occasione per conoscere di persona gli ambienti presso i quali opera il Corpo, le strumentazioni a disposizione degli agenti e scoprire la fauna selvatica che popola le nostre zone. La visita si è articolata in diversi momenti. L’accoglienza della Polizia Provinciale è stata curata dal comandante Franco Monfardini e dall’agente Laura Loffredo. Per l’occasione i bambini hanno dovuto riconoscere una collezione di animali imbalsamati che abitano i nostri boschi per capire cosa si possono trovare di fronte gli agenti. In piazza San Leone, invece, i piccoli sono potuti salire a bordo delle auto del Corpo, accendendo la radio e avviando i lampeggianti.

"E’ una iniziativa importante – dice il comandante Franco Monfardini – ovvero insegnare ai bambini quali sono le specie animali che potrebbero incontrare e quali i comportamenti da tenere. Mi auguro sia il primo di una serie di appuntamenti con i ragazzi ai quali trasmettere le conoscenze adeguate per favorire la consapevolezza sulla natura che ci circonda". Prossimo incontro il 10 maggio alla scuola dell’infanzia "Trovamici" di Ponte Buggianese.