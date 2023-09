Futsal Pistoia al PalaCarrara. Vannucchi si dice ottimista

Il club continuerà a poter contare sul supporto dello sponsor che l’ha accompagnata anche nella scorsa stagione in massima serie. E soprattutto, salvo sorprese dell’ultima ora, continuerà a disputare le gare casalinghe al PalaCarrara, pur dovendo far fronte al debito contratto. Queste le ultime novità riguardanti il Futsal Pistoia, che con le sue formazioni sta preparandosi alla stagione di calcio a cinque ormai pronta ad entrare nel vivo. Restava in primis da risolvere la questione legata all’impiantistica la società doveva infatti 23mila euro al Comune di Pistoia per l’utilizzo del palazzetto, per una somma facente parte di un piano di rateizzazione risalente ad un anno fa. L’ente contestata al sodalizio arancione di aver pagato solo sino allo scorso novembre, chiedendo quindi il saldo del debito in un’unica tranche. Si era dunque venuto a creare una sorta di braccio di ferro, visto che la società proponeva di rateizzare ulteriormente la cifra. Alla fine però, si sarebbe arrivati ad una soluzione di compromesso, con il Futsal Pistoia che dovrebbe quindi avere la possibilità di usufruire di una rateizzazione per buona parte dell’importo contestato.

Con una "postilla" curiosa: considerando che il Pistoia Basket è impegnato in serie A, il cui regolamento non consente la presenza di linee diverse da quelle cestistiche, nel corso di ogni gara interna di futsal la società di calcio a 5 dovrà prima porre e poi rimuovere le linee adesive che delimitano il campo di gioco del futsal. Questi i primi dettagli trapelati in merito ad un accordo che dovrebbe diventare ufficiale a breve. "I contatti con il Comune sono stati molto positivi, dal mio punto di vista – ha confermato il presidente Alessandro Vannucchi – restiamo fiduciosi e contiamo di poter tornare a brevissimo ad allenarci nella struttura. Anche perché ci stiamo allenando all’Hitachi e a fine mese inizierà il campionato". La Serie A2 Elite 202324, per gli uomini di Emiliano Biagini, partirà il prossimo 30 settembre proprio in casa, contro lo Sporting Altamarca. E il match dovrebbe quindi tenersi regolarmente al PalaCarrara, a questo punto. Di certo c’è che il club assumerà nuovamente la denominazione di Nuova Comauto Pistoia: l’azienda ha infatti confermato il proprio impegno da "main sponsor". "Sono molto soddisfatto per l’intesa che abbiamo raggiunto – ha concluso Vannucchi – ci sono le premesse per ripartire con rinnovato entusiasmo".

Giovanni Fiorentino