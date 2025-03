Furti a raffica nelle case. Portati via oro e gioielli. I residenti spaventati: "Non siamo più sicuri"

Oro, soldi e cibo. È il bottino dell’imboscata dei ladri avvenuta domenica sera in zona Rio dei Bechini a Monsummano. Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei residenti della zona, i malfattori avrebbero visitato e derubato solo domenica sera cinque famiglie mentre la sera prima avrebbero visitato un’altra casa nella vicina zona de La Magione e la settimana prima, un’altra abitazione ancora. "L’impressione è che ci abbiano preso un po’ di mira – racconta uno dei malcapitati, Marco Bonari, la cui famiglia abita nella zona da tantissimi anni – ed è la prima volta che ci troviamo in questa situazione". Secondo il racconto di Bonari infatti: "Io sono rientrato dal podere e sono andato a fare la doccia verso le 18,30 di domenica – spiega – e non mi sono accorto di nulla. Finchè non è arrivato un mio vicino a raccontarci cosa gli era successo. Ci ha detto che era in casa e gli pareva di aver sentito entrare qualcuno, ma pensava fosse sua madre. La donna però non era stata ed è parso strano che mancassero dal tavolo due focacce farcite, ma era sparito anche il gatto e hanno pensato fosse stato lui". Poi la scoperta. "Il mio vicino poi è venuto da noi a raccontarci la stranezza accadutagli. Noi eravamo a cena nella parte di sopra della casa, da nostra madre, ma il nostro vicino è passato dalla zona della casa appena restaurata, dove abita mia sorella ed è stato a quel punto che ha trovato tutto sottosopra. Quando è arrivato ha trovato la porta spalancata e ci ha chiamato. La parte della casa dove vive mia sorella è appena stata restaurata, tuttavia non ha particolari misure di sicurezza contro i ladri. Non ci sono inferriate e l’ingresso è caratterizzato da una normale porta. Per noi, che abitiamo lì da sempre, le cose andavano bene così perché ci conosciamo tutti nella zona e non abbiamo mai vissuto episodi del genere".

Secondo quanto emerso alla donna è stato portato via tutto l’oro che aveva in casa oltre ai contanti. I malfattori hanno anche abbondantemente mangiato e portato via parecchio cibo. "Confrontandoci con i vicini poi – prosegue Bonari – abbiamo scoperto che in tutto sono settele abitazioni che hanno visitato. Praticamente tre nel tardo pomeriggio e poi altre due la notte dopo le una, quando in casa c’era gente. Inoltre la sera prima sono passati a rubare in un’altra casa nella zona della Magione e la settimana prima poco più in là". Quanto accaduto è stato prontamente denunciato ai carabinieri della stazione di Monsummano. "Abbiamo sporto denuncia, nella speranza che li trovino, ma le forze dell’ordine qui hanno una sola pattuglia e sono in difficoltà. Non abbiamo particolari sospetti – prosegue Bonari – però proprio stamani (ieri mattina) i carabinieri della stazione di Masotti hanno chiamato mia sorella perché hanno trovato per strada parte della refurtiva. Praticamente i pezzi di bigiotteria, perché evidentemente l’hanno scelta per tenersi solo l’oro. Da quanto emerso pare che si tratti di due uomini di origine esteuropea con volto coperto che operano per zone e che sono stati riconosciuti dalle videocamere di sicurezza del ristorante La Magione, che hanno svaligiato proprio venerdì sera".

Arianna Fisicaro