Furgone a fuoco. Coinvolta anche un’auto

Un incendio che, partendo da un furgone in arrivo da Masotti, ha coinvolto un’automobile. E che è stato domato prima che potesse espandersi ulteriormente, arrivando a lambire un’abitazione. E’ quanto avvenuto ieri mattina a mezzogiorno sulla SP435 a Ponte di Serravalle, indicativamente fra via Marlianese e via Treggiaia. Alcuni testimoni hanno visto del fumo fuoriuscire dal furgone: il conducente sarebbe sceso dal mezzo dopo aver accostato ai bordi della carreggiata nei pressi di un paio di abitazioni, dove si trovava un’auto in sosta. Le fiamme avrebbero aggredito anche la vettura parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo.