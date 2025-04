Funzione pubblica territoriale. Si delinea lo scenario post elezioni delle Rsu

PISTOIASi inizia a delineare – e c’era tanta attesa non soltanto nella nostra provincia – lo scenario post elezioni Rsu nella funzione pubblica territoriale e, dai commenti dei protagonisti, emergono grandi vittorie da parte di tutte le sigle sindacali. Nel mondo della sanità, per esempio, ad esultare è la Fp-Cisl di Pistoia.

"Incrementiamo di 69 voti il trend positivo che era già in atto dal 2015 – afferma la segretaria provinciale di categoria, Sabrina Paoletti – con un aumento del 20% rispetto alle elezioni del 2022: la nostra sigla si piazza al secondo posto tra le rappresentanze sindacali in provincia per la sanità pubblica".

E la stessa Paoletti era la capolista aziendale che ha riscosso oltre duecento preferenze, che la collocano tra le più votate a livello aziendale. Anche l’uscente segretario Roberto Rossi ha espresso apprezzamento per il grande lavoro svolto da tutti i delegati e candidati perché è stato fatto "un lavoro di squadra che ha permesso un risultato veramente straordinario che porta la Cisl Funzione Pubblica ad essere il secondo sindacato in sanità in provincia" aggiunge lo stesso Rossi.

Altri commenti sicuramente soddisfatti arrivano dalla Uil Fpl che ha ottenuto un notevole avanzamento in tutta l’area metropolitana.

Nello specifico, oltre ad aver ottenuto il primo posto al Comune di Firenze col 37,54% dei voti (corrispondenti a 17 seggi) e il primato anche per gli Rls, sono arrivate anche altre soddisfazioni.

"Entriamo in comuni dove non eravamo presenti – spiegano dalla Uil in una nota – a Fucecchio siamo il primo sindacato per numero di voti, entriamo a Impruneta Unione della Valdisieve. Raddoppiamo i nostri voti al Comune di Pistoia e incrementiamo al Comune di Prato conquistando un seggio in più. Inoltre, nella sanità il dato più eclatante è alla Asl Toscana Centro (quindi riguarda direttamente anche la provincia pistoiese) dove passiamo da 336 a 510 voti con 2 seggi in più.

Siamo orgogliosi – si legge a conclusione della nosta – della fiducia dei lavoratori e cercheremo di portare avanti le istanze della sanità e delle funzioni locali. Diamo forza al pubblico impiego per difendere i più deboli".