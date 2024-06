Frenata su Tabbiani. Viva l’ipotesi Consonni

Con la presentazione dello scorso martedì al Nursery Campus, il Pistoia Football Club ha sistemato al proprio posto alcuni importanti tasselli in vista della nuova stagione. Definire gli interpreti principali dell’organigramma dirigenziale arancione era un primo passo obbligatorio da fare. La concentrazione si sposta adesso sulla parte sportiva e in particolare sul primo nodo in assoluto da sciogliere: chi sarà il nuovo allenatore del Pistoia Fc? Nelle scorse settimane avevano parlato di una lista di possibili tecnici, ma allo stato attuale delle cose tutti i nomi o quasi possono già essere depennati. Simone Venturi ha rinnovato il proprio accordo col Tau Altopascio, Domenico Giacomarro, salutato il Team Altamura, è pronto a sedersi sulla panchina della Fidelis Andria, mentre Rosario Pergolizzi ha lasciato Campobasso ed è nel mirino della Reggina. In cima all’elenco sembrava esserci Luca Tabbiani, che tra giovedì e venerdì aveva avuto un dialogo con la proprietà arancione e sarebbe potuto essere a Pistoia entro pochi giorni per apporre la firma sul contratto. La trattativa però ha subito un brusco rallentamento ed è quindi probabile che l’ex Catania e Fiorenzuola non possa essere il primo tecnico della gestione Iorio.

In lizza resta ancora Luigi Consonni, colui che ha condotto la Pistoiese al secondo posto due stagioni fa e guidato la squadra fino a dicembre nello scorso campionato. L’ex allenatore del Grosseto potrebbe avere il vantaggio di conoscere già la piazza arancione e di essere ben visto da coloro che l’hanno conosciuto nelle sue esperienze passate, in primis il main sponsor Vannino Vannucci. Tra le ipotesi da non scartare c’è anche quella che potrebbe essere proprio il direttore dell’area tecnica Massimo Taibi ad avere l’ultima parola sulla scelta del tecnico, portando in città un profilo a lui maggiormente conosciuto. Ciò che è chiaro comunque è che la dirigenza del Pistoia Fc non potrà prendersi troppo tempo per scegliere la guida tecnica, in quanto altri top team toscani hanno già iniziato la campagna di rafforzamento con le conferme e i primi acquisti ufficiosi.

Michele Flori