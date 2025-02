Frane sulla SP9, transito interdetto tra Serravalle e Lamporecchio

Pistoia, 14 febbraio 2025 – A causa di movimenti franosi occorsi a monte e a valle della SP9 Montalbano, il transito è stato interdetto a tutti gli utenti della strada dal chilometro 6+500 nel Comune di Serravalle Pistoiese al chilometro 12+700 nel Comune di Lamporecchio, fino a successiva revoca, come da ordinanza del 14 febbraio emessa dalla Provincia di Pistoia.

La circolazione sul tratto di via Rinascita compreso tra la rotatoria di intersezione con viale Europa e l'intersezione con via Provinciale di Montalbano è consentita unicamente ai residenti e agli utenti che da via Provinciale di Montalbano svoltano a sinistra in direzione di Pistoia. Sull'intersezione al km 7+150 non è consentita la svolta a sinistra per gli utenti provenienti da via Provinciale di Montalbano, né la prosecuzione sulla SP9 per gli utenti in via Rinascita. Tutte le frane sono già in fase di sgombero e nella giornata di domani saranno effettuati ulteriori sopralluoghi da parte degli uffici tecnici della Provincia per valutare la possibilità di riapertura del tratto viario.