Francesco e Aurora campioni. Una passione nel ballo e nella vita

"Questa vittoria è speciale, per questo la dedico alla famiglia". Tornano in pista dopo 3 anni di assenza, una gravidanza e l’avvio di una scuola di ballo e vincono tutto quel che possono vincere. Sono i venticinquenni Francesco Ruotolo di Monsummano e la sua compagna Aurora Giusti di Massa Carrara, dove ora abitano entrambi e dove hanno messo su in questi anni dopo la nascita del loro piccolo Liam, una loro scuola. Dal 2016 il risultato peggiore ottenuto è stato un secondo posto, e durante il campionato italiano assoluto di danze caraibiche che si è tenuto recentemente al PlayHall di Riccione Francesco Ruotolo prima da solo e poi in coppia con la sua Aurora, hanno brillato. Nella disciplina in salsa shine, bachata shine e merengue Francesco Ruotolo ha vinto a tutti e tre gli ori, su quaranta partecipanti. Nel duo mix di salsa in coppia con la ballerina Elisa Malucchi di Montevettolini è arrivato primo e in coppia con la sua compagna Aurora Giusti hanno vinto l’oro anche nella combinata caraibica e cioè la competizione su quattro balli salsa portoricana, cubana, merengue e bachata.

"E’ stata una gara particolare – racconta Ruotolo – perché siamo stati fermi quasi tre anni e abbiamo lasciato da campioni in carica. Non era scontato che ce l’avremmo fatta anche se eravamo motivati e abbiamo fatto tanti sacrifici. Dopo la nascita di Liam ci siamo ributtati nella danza e gli ultimi tre mesi purtroppo abbiamo temuto di trascurare anche il nostro bambino. Siamo stati spesso ad allenarci a Roma, dalla mattina alla sera, portavamo Liam con noi e la nonna per darci una mano. I sacrifici sono stati tanti e quelli più pesanti sono stati quando abbiamo dovuto togliere del tempo al piccolo, ma volevamo questo titolo a tutti i costi e alla fine l’abbiamo ottenuto". Per questo la vittoria è dedicata per Francesco e Aurora alla famiglia. "La vittoria la dedichiamo alla famiglia – dice Ruotolo – e a noi stessi che non abbiamo mollato per nulla specialmente Aurora che si è rimessa sotto con tanta determinazione. Per il futuro vorremo cercare di creare una bella scuola sia a livello agonistico che sociale e cercare di rappresentare al meglio la Toscana. Vorremmo anche ringraziare la scuola di ballo Robert Fashion Dance e l’istruttre Roberto Bianchi, diciotto volte campione mondiale".

Arianna Fisicaro