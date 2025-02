Frana la strada in centro a Collodi: "A rischio il percorso turistico. Lavori urgenti per la sicurezza"

PESCIANella notte fra venerdì è sabato si è verificata una frana sulla via pedonale che porta a Collodi Castello, all’altezza di uno degli accessi alla Villa Garzoni. La strada è stata chiusa al transito, per precauzione, dall’incrocio con Via della Fiaba fino al superamento della frana. I tecnici del Comune devono fare una valutazione, per capire se ci sono le condizioni per una riapertura al transito pedonale di quel tratto di strada. Appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, sarà necessario l’utilizzo di un drone, per capire quali siano le condizioni esatte del fronte della frana. "Dire che faremo il possibile per una rapida riapertura è scontato- spiega il vice sindaco Luca Tridente –dobbiamo capire l’entità effettiva del danno. Il rischio, con la pioggia, è che arrivino altri smottamenti, che purtroppo allungherebbero i tempi della chiusura".

"In piazza Sant’Antonio, in passato, erano già state fatte delle segnalazioni- afferma il consigliere comunale Giancarlo Mandara, collodese -per una buca nell’asfalto con del vuoto sotto. Probabilmente la pioggia di questi giorni ha provocato il crollo, smuovendo la terra. Il rischio è importante: potrebbe continuare a venire giù il tratto di selciato. Mi risulta, anche se non ne ho la certezza, che diversi cittadini avessero in passato fatto delle segnalazioni, allegando anche delle fotografie, per quanto era accaduto in piazza. Altre problematiche ci sono più a monte, in cima al Castello, dove un altro tratto di strada, in via della Fontana di Fuori, sta cedendo, si è aperta una crepa sull’asfalto. Il sistema di scolo dell’acqua necessità di manutenzione, tutta quella zona, dal punto di vista idrogeologico, sembra non essere del tutto stabile. È chiaro- commenta –che quel tratto che è stato chiuso era un accesso che consentiva di evitare tutto il pezzo asfaltato, molto più lungo. Una strada che serve agli abitanti del paese e, soprattutto, ai turisti che si avvicinano al Castello. Se verrà chiusa per lungo tempo, di sicuro rappresenterebbe un punto un meno per il turismo collodese, che verrebbe a sommarsi a tante criticità, buche, carenze di gestione e manutenzione".

Emanuele Cutsodontis