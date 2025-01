Frana, il punto del sindaco : "Conto di riaprire presto"

È il sindaco Gabriele Bacci a fornire gli aggiornamenti sulla Strada Provinciale 37, tornata agli onori della cronaca per una frana di grosse dimensioni che ne ha ostruito completamente la carreggiata, tanto da dover vietare il traffico da mercoledì 15 gennaio. La frana, come sottolineato da più parti, non ha alcun legame con la mancata asfaltatura, corredata da buche profonde e innumerevoli, che viene denunciata da anni. Il versante franato è di proprietà comunale mentre la strada è della Provincia. I lavori sono iniziati rapidamente e si intravede anche la conclusione.

"Ci stiamo avvicinando al termine dei lavori – fa sapere il sindaco Bacci –. La ditta specializzata ha lavorato ininterrottamente fino a ieri, completando il primo drenaggio e canalizzando l’acqua. Ha poi riprofilato gran parte del versante e creato una fossa di guardia per canalizzare l’acqua piovana che dal “Campone“, in giornate come queste, sarebbe scesa lungo il versante. Oggi (ieri) i lavori con le ruspe si sono dovuti fermare. E’ comunque stato sfruttato il meteo avverso per verificare le variazioni di portata di acqua del drenaggio. I risultati ce li faranno sapere a breve. Quanto tempo passerà prima della riapertura definitiva della strada? Siamo quasi a fine lavori, occorre un aiuto dal meteo per consentire alla ditta di salire di nuovo con le ruspe sul versante, creare una seconda e ultima trincea, riprofilare il nuovo terrazzamento rendendolo omogeneo e stendere la geostuoia.

"Attualmente – spiega ancora Bacci – siamo così coordinati: oggi porteranno il materiale drenante sul posto e se il meteo sarà clemente, lavoreranno anche sabato e domenica. Nello spirito di completa trasparenza, tengo a precisare, che la nostra volontà è di riaprire la strada in forma definitiva, il transito da via Cantamaggio (su cui è stato dirottato il traffico da e per Cutigliano) risulta sostenibile, nel caso di comprovata emergenza, la viabilità dalla Sp37 ai mezzi di soccorso può essere gestita attraverso i canali di emergenza. Ringrazio tutti per la collaborazione".

Il problema dell’acqua sotterranea affligge il paese da tanti anni, già quarant’anni fa furono effettuati importanti interventi, questo dovrebbe essere, secondo gli auspici e le intenzioni di Bacci, risolutivo. Con un pizzico di ottimismo si potrebbe ipotizzare un ritorno alla normalità nel giro di pochi giorni. Andrea Nannini