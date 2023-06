"Frammenti", la mostra di Chelucci e Saielli "Una storia d’amore tra la musica e la fotografia"

"Frammenti" è il titolo della mostra fotografica inaugurata nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo. Ideata e curata dall’artista Giusy Cumbo, con la compartecipazione del Comune di Pistoia, mette insieme i progetti di due artisti: "Vedere... In Musica" di Simone Chelucci e "Se ti tagliassero a pezzetti", di Marco Saielli. "“Frammenti” – spiega Giusy Cumbo – è il racconto di una storia d’amore nata tra la musica dal vivo e i fotografi Simone Chelucci e Marco Saielli, iniziata tra i palchi nelle piazze e gli scorci panoramici sui colli di una bellissima Toscana, dove da tempo si organizzano eventi e festival, ospitando gli artisti più noti della musica italiana e internazionale". "Vedere…In Musica" è il titolo del progetto fotografico di Simone Chelucci, composto da fotografie scattate nel corso degli anni durante i concerti dal vivo. Una selezione di immagini che svelano dettagli, raccontano in modo insolito quello che il suo occhio, e il suo obiettivo, colgono nell’attimo in cui musica e palcoscenico fanno da padroni, cogliendo particolari dell’artista ed evidenziando la ricerca dell’indispensabile.

L’idea della mostra "Se ti tagliassero a pezzetti" di Marco Saielli, e il processo di scomposizione e di successiva ricomposizione dell’immagine, restituiscono il movimento che caratterizza i musicisti sul palco. Le opere compiono un affascinante viaggio tra artisti diversi. Ogni opera ha una sua storia e ogni visitatore "può perdersi" tra la magia della fotografia e della musica guardata attraverso i suoi occhi. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 18 giugno, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.